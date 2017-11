PSG feiert irre Torparty - Barca reicht Remis

Nicht aufzuhalten: Dani Alves und Neymar spielen Celtic schwindelig

Was für eine Machtdemonstration: In der Bayern-Gruppe hat das Starensemble von Paris Saint-Germain seine Titelambitionen beim 7:1 (4:1) gegen Celtic Glasgow erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt und zugleich den Torrekord von Borussia Dortmund (21) aus dem Vorjahr mit nun 24 Treffern geknackt.

Dabei hatte Gäste-Stürmer Moussa Dembele (7.) die Schotten zunächst vollkommen überraschend in Führung gebracht. 222-Millionen-Mann Neymar (9., 22.), Edinson Cavani (33., 79.), Kylian Mbappé (35.), Marco Verratti (75.) und Dani Alves (81.) sorgten jedoch anschließend für einen Kantersieg des Tabellenführers.

Während PSG den Einzug ins Achtelfinale schon vor dem fünften Spieltag eingetütet hatte, zog der FC Barcelona erst am Mittwoch nach. In der Gruppe D reichte Barca ein 0:0 bei Juventus Turin. Für die Katalanen, die in Turin zunächst auf Superstar Lionel Messi verzichteten, traf Paulinho in der 22. Minute den Pfosten.

Während Barcelona mit elf Punkten sicher weiter ist, muss Sami Khedira mit dem italienischen Rekordmeister noch zittern. Juve liegt mit acht Zählern nur einen Punkt vor Sporting Lissabon, das sich 3:1 (2:0) gegen Olympiakos Piräus durchsetzte.

Für die Portugiesen trafen unter der Leitung von Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer der frühere Wolfsburger Bast Dost (40., 66.) und Bruno Cesar (43.) gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Griechenland, das durch Vadis Odjidja-Ofoe (88.) nur noch zum Ehrentreffer kam.

Griezmann lässt Atlético hoffen

Atlético Madrid setzte sich unterdessen gegen AS Rom 2:0 (0:0) durch und darf sich ebenso wie die unterlegenen Giallorossi noch Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Runde machen.

Im neuen Stadion Wanda Metropolitano erzielten Antoine Griezmann (69.) per Weltklasse-Seitfallzieher und sein Landsmann Kevin Gameiro (86.) die Tore gegen die Italiener, das nach einer Gelb-Roten Karte für Bruno Peres ab der 83. Minute in Unterzahl spielten.

Einen späten Dämpfer musste Manchester United hinnehmen. Die Red Devils verpassten beim Königsklassen-Comeback von Zlatan Ibrahimovic durch ein 0:1 (0:0) beim FC Basel den vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale. Die Briten liegen mit 12 Punkten vor den Schweizern, für die Michael Lang in der 89. Minute zum umjubelten Sieg traf.