Will Smith rockt - Lahm präsentiert WM-Pokal

Philipp Lahm präsentierte den Weltmeister-Pokal

US-Superstar Will Smith und Deutschlands Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm haben bei der Schlussfeier der Fußball-WM die Fans auf das große Finale eingestimmt.

Gemeinsam mit Sängerin Era Istrefi aus dem Kosovo und dem Reggaeton-Musiker Nicky Jam heizte Smith den rund 80.000 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion vor dem Endspiel Frankreich gegen Kroatien ordentlich ein.

Im Reigen der Tänzer gab das Trio unter anderem den offiziellen WM-Song "Live it up" zum Besten. Komplett in Weiß gekleidet, wurde Smith bei seinem Auftritt von den Fans mit besonders großer Begeisterung empfangen. 800 Statisten, die mit kleinen LED-Bildschirmen ein multimediales Feuerwerk abbrannten, waren an der von Regisseur Felix Michailow inszenierten Choreographie beteiligt.

Unterstützt wurden die Musiker dabei von Brasiliens früherem Superstar Ronaldinho und Opernsängerin Aida Garifullina, die schon bei der Eröffnungsfeier mit Popstar Robbie Williams aufgetreten war. Ihre Darbietung des russischen Volksliedes "Kalinka" an der Seite des WM-Maskottchens Zabivaka ließ in der Arena Jubel aufbranden. Ronaldinho gefiel sich dabei in der Rolle des fröhlichen Bongospielers.

Ein Deutscher hatte trotz des Vorrundenaus der Nationalmannschaft die Hand am WM-Pokal. Unmittelbar vor Anpfiff trug Lahm zusammen mit dem russischen Supermodel Natalija Wodjanowa die Trophäe im sündhaft teuren Louis-Vuitton-Case ins Stadion. Ein letztes Mal hielt der nach dem Erfolg von 2014 zurückgetretene Ehrenspielführer des Deutschen Fußball-Bundes den Pokal mit einem Lächeln in die Menge, bevor er mit Wodjanowa von dannen zog.