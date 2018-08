Vidal: FC Bayern wurden Champions-League-Siege genommen

Arturo Vidal will mit dem FC Barcelona die Champions League gewinnen

Arturo Vidal hat dem Fußball-Bundesligisten Bayern München im Sommer den Rücken gekehrt. Im Rückblick ist sich der neue Barca-Star sicher: Die Champions League hätte der FC Bayern mit der neuen Video-Technik gewonnen.

"Bayern hätte mit dem Videobeweis zweimal die Champions League gewonnen", äußerte sich Arturo Vidal voller Überzeugung in einem Interview mit "Mundo Deportivo".

Zuletzt gewannen die Münchner 2013 den begehrten Henkelpott. Ein Titel, den der Mittelfeldspieler nun mit dem FC Barcelona holen will.

Der deutsche Rekordmeister scheiterte zuletzt denkbar knapp im Halbfinale der Königsklasse gegen den späteren Sieger Real Madrid. Das Hinspiel verloren die Münchner im eigenen Stadion mit 1:2, in Madrid reichte ein 2:2 nicht für ein Weiterkommen.

Das Rückspiel sorgte auch aufgrund eines nicht gegebenen Elfmeters für Aufsehen. Nach einer Flanke von Joshua Kimmich sprang Real-Verteidiger Marcelo der Ball an die Hand. Den folgerichtigen Strafstoß gab Schiedsrichter Cüneyt Cakir nicht.

Kommt der Videobeweis zur neuen Saison?

Auch im Jahr zuvor musste sich der FC Bayern den Madrilenen geschlagen geben. Im Viertelfinal-Rückspiel, das Vidal mit seinem Team letztlich nach Verlängerung verlor, stand der Unparteiische Viktor Kassai im Fokus.

Zunächst schickte er den Chilenen in der 84. Minute für ein eher unbedeutendes Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz, folgenschwerer war dann die nicht geahndete Abseitsstellung von Cristiano Ronaldo bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2.

In der Champions League wurde, anders als in der Bundesliga, der Videobeweis bisher nicht eingesetzt. Möglich allerdings, dass die Europäische Fußball-Union in den kommenden Wochen eine Entscheidung trifft, um das technische Hilfsmittel noch in der Saison 2018/19 einzuführen.