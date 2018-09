FC Bayern startet mit Kantersieg in die Königsklasse

Thomas Wörle startete erfolgreich mit seiner Mannschaft

Die Fußballerinnen des deutschen Vizemeisters Bayern München sind mit einem Kantersieg in die Königsklasse gestartet.

Das Team von Trainer Thomas Wörle setzte sich am Mittwoch im Hinspiel in der Runde der letzten 32 der Champions League beim serbischen Meister ZFK Spartak Subotica locker mit 7:0 (3:0) durch. Das Rückspiel findet in zwei Wochen in München statt.

Die US-Amerikanerin Gina Lewandowski (12.) brachte die Gäste in Subotica früh in Führung. Gegen einen Gegner, der auch mitspielen wollte, erhöhte Jill Roord mit zwei Treffern noch vor der Halbzeitpause (29., 40.). Im zweiten Durchgang verwandelte die deutsche Nationalspielerin Lina Magull einen Foulelfmeter (64.), ehe Jovana Damnjanovic (82.), Kristin Demann (87.) und Lineth Beerensteyn (90.+3.) weiter erhöhten.

Am Mittwochabend steigt Meister VfL Wolfsburg bei Islands Champion Thor/KA Akureyri in den Wettbewerb ein.