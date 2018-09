Ajax beeindruckt bei CL-Rückkehr

Ajax zeigte eine starke Partie gegen AEK Athen

Bayern Münchens Gruppengegner Ajax Amsterdam ist mit einem Sieg in die Champions League zurückgekehrt.

Die Mannschaft um den ehemaligen Schalker Klaas-Jan Huntelaar besiegte in ihrer ersten Königsklassen-Partie seit knapp vier Jahren AEK Athen mit 3:0 (0:0). Zweimal Nicolas Tagliafico (46. und 90.) sowie Donny van de Beek (77.) erzielten die Treffer für die Gastgeber.

Ajax, am 2. Oktober (21:00 Uhr) am 2. Spieltag zu Gast in der Münchner Allianz Arena, hatte zuletzt im Dezember 2014 eine Partie in der Königsklasse bestritten. Anschließend hatte der Verein dreimal in Folge die Qualifikation für die Gruppenphase verpasst.

In Gruppe E sind die Bayern von Trainer Niko Kovac klar favorisiert. Der Rekordmeister bestreitet am Mittwochabend (21:00 Uhr) sein Auftaktduell bei Benfica Lissabon.