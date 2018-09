Goretzka fehlt dem FC Bayern in Berlin - Lob für Müller

Leon Goretzka fehlt den Bayern gegen die Hertha

Bayern München muss am sechsten Bundesliga-Spieltag gegen Hertha BSC auf Neuzugang Leon Goretzka verzichten. Ob Thomas Müller spielen wird, ließ FCB-Trainer Niko Kovac offen, lobt den Offensivmann aber in den höchsten Tönen.

"Leon Goretzka wird für morgen keine Alternative sein. Sein Sprunggelenk ist immer noch dick. Ansonsten sind alle an Bord", sagte Kovac auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Anstelle von Goretzka wird das 18-jährige Talent Jonathan Meier mit den Profis in die Hauptstadt reisen.

Goretzka war beim 1:1 gegen den FC Augsburg am Dienstag umgeknickt und musste zur Halbzeit mit einem dicken Knöchel ausgewechselt werden. Der zuletzt ebenfalls angeschlagene Jérôme Boateng ist in Berlin dabei.

Großes Lob für Müller

Während Goretzka seinen fünften Einsatz in der Liga verpassen wird, steht Raumdeuter Thomas Müller als einer von drei Bayern-Profis vor dem sechsten Startelfeinsatz. Von Trainer Niko Kovac holte sich Müller vor dem anstehenden Spiel gegen Hertha BSC ein Lob ab.

"Thomas ist ein sehr vielseitiger Spieler", sagte Kovac. "Er ist nicht greifbar. Aufgrund seines Charakters als offener, kommunikativer Mensch, will er immer überall da sein." Damit mache Müller es den Verteidigern sehr schwer, ihn aufzuhalten.

Tore sind Kovac nicht wichtig

Besonders wichtig seien Müllers unvorhersehbare Laufwege, die auch seinen Mitspielern zugute kämen. "Er tut ungemein viel für die Mannschaft auf dem Platz aber auch außerhalb des Platzes", so Kovac.

Müller steht in der laufenden Bundesliga-Saison bei zwei Toren, hat aber seit dem zweiten Spieltag nicht mehr getroffen. "Ich bewerte ihn nicht nach Toren, sondern nach der Art und Weise wie er spielt und was er der Mannschaft gibt", erklärte Kovac weiter.

Kovac wünscht sich Erholungspause

Am Freitagabend trifft der FC Bayern auf Hertha BSC. Dann will Trainer Kovac in der Startelf wieder rotieren lassen, sodass alle Spieler im Rhythmus bleiben. Ob Müller zur Erholung erstmals zu Beginn des Spiels auf der Bank Platz nehmen wird, ließ der Coach aber offen.

Dafür hofft Kovac zum Ende der englischen Woche auf eine Erholungspause für einige Spieler: "Ich würde mir wünschen, dass wir sehr schnell viele Tore schießen, damit wir den einen oder anderen zum Entspannen auswechseln können", meinte der Trainer mit einem Augenzwinkern.