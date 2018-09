Italien feiert "Marsmensch" Ronaldo

Cristiano Ronaldo bereitete alle drei Tore vor

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat die Tifosi von Juventus Turin verzaubert - allerdings nicht als Torschütze, sondern als Meister der Torvorbereitung.

Beim 3:1 (1:1)-Erfolg der Alten Dame im Spitzenspiel der Serie A gegen SSC Neapel mit Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti leistete CR7 die Vorarbeit zu allen drei Treffern von Mario Mandzukic (26./49.) und Leonardo Bonucci (76.).

"Er ist ein Marsmensch, der auf der Erde landet. Einfach beeindruckend! Er ist von einem Niveau, das der italienischen Meisterschaft bisher fehlt. Er nimmt Juve in der kompliziertesten Phase des Spiels an die Hand", fabulierte die "Gazzetta dello Sport" über den portugiesischen Europameister.

"Ronaldo trifft zwar nicht, doch alle drei Juve-Tore tragen seine Unterschrift", kommentierte "Tuttosport". Die Turiner liegen nun mit 21 Punkten bereits sechs Zähler vor Carlo Ancelottis Klub Neapel. "Entscheidend, auch wenn er nicht trifft: Das ist der wahre CR7", kommentierte "Corriere dello Sport". "Das erste großartige Spiel Ronaldos in der Serie A", so "Corriere della Sera".

Der 2014er-Weltmeister Sami Khedira gehörte wegen seiner Oberschenkelverletzung aus dem Champions-League-Spiel beim FC Valencia (2:0) erneut nicht zum Turiner Kader. Im Kader war dagegen der deutsche Nationalspieler Emre Can.

"Es scheint, als gebe es zwei Emre Can auf dem Spielfeld, so viele Gegner setzt er unter Druck", lobte die Gazzetta die Leistungen des Spielers. "Emre Can ist wie ein Panzer", so der Corriere della Sera.