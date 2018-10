TSG Hoffenheim kassiert späten K.o.

David Silva erzielte das späte Siegtor für die TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat in der Champions League trotz einer phasenweise starken Leistung die große Überraschung gegen den abgezockten englischen Fußball-Meister Manchester City verpasst.

Im Duell mit Trainerfuchs Pep Guardiola verlor die ersatzgeschwächte Mannschaft von Julian Nagelsmann trotz Blitzführung unglücklich 1:2 (1:1).

Ishak Belfodil brachte die TSG nach 44 Sekunden in Führung, doch Manchesters Stürmerstar Sergio Agüero (8.) und David Silva (87.) drehten die Partie zugunsten des haushohen Favoriten. Die 24.851 Zuschauer bekamen dennoch ein enorm temporeiches und bis zum Ende offenes Spiel zu sehen. Silva profitierte von einem Fehler von Stefan Posch und traf in der Schlussphase zum Sieg der Gäste.

Hoffenheim versteckte sich keinesfalls vor dem auf dem Papier übermächtigen Gegner. Nagelsmann machte aus der Not, auf alle seine Stammspieler in der Abwehr verzichten zu müssen, eine Tugend und ließ den Gast aus England extrem früh attackieren. Die furiose Anfangsphase war für Guardiola ein Deja-Vu: Bereits als Bayern-Trainer hatte der Spanier gegen Hoffenheim ein Tor in der ersten Minute kassiert (im August 2015).

TSG mit Personalproblemen

Nagelsmann fehlten unter anderem Kapitän Kevin Vogt und Nationalspieler Nico Schulz. Die deshalb neuformierte TSG-Abwehr gab sich große Mühe, die hochkarätig besetzen Gäste, bei denen die Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané in der Startelf standen, in Schach zu halten.

Bezeichnend eine Szene in der 15. Minute, als erst Pavel Kaderábek das 2:1 auf dem Fuß hatte und im direkten Gegenzug der starke TSG-Torwart Oliver Baumann gegen den heranrauschenden Raheem Sterling in höchster Not retten musste. Nagelsmann und Guardiola, der auf Mittelfeldstar Kevin De Bruyne verzichten musste, standen wild gestikulierend in ihren Coaching-Zonen.

"Das ist der Traum, für den die Spieler Profi geworden sind", hatte Nagelsmann vor der Partie bei Sky gesagt. Die TSG hatte zum Auftakt bei Shakhtar Donetsk in der Schlussphase den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen müssen, entsprechend hungrig waren die Hoffenheimer auf den ersten Sieg. Die Citizens standen nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Olympique Lyon bereits vor dem Anpfiff unter Druck.

Baumann kann sich auszeichnen

Im Verlauf der ersten Halbzeit wurde Manchester seiner Favoritenrolle Stück für Stück gerechter. Abwehrchef Vincent Kompany scheiterte nach einer Ecke per Kopf an Baumann (29.), ebenso wie Agüero ein paar Minuten später mit dem Fuß (33. und 35.).

Hoffenheim zog sich ein wenig zurück, dem Bundesligisten hätte in dieser Phase etwas mehr Ruhe gut getan. Die Gäste legten weiterhin ein hohes Tempo vor, allerdings hatte auch Belfodil das zweite Tor vor Augen, er scheiterte aber an City-Torwart Ederson (39.).

In der zweiten Halbzeit spielten beide Teams weiter mit offenem Visier. Die TSG setzte immer wieder starke Konter und erarbeitete sich sogar die Feldüberlegenheit. Guardiolas Abwehr hielt aber zunächst dagegen. Auf der Gegenseite zeichnete sich zudem Baumann erneut aus. Nach dem 1:2 durch Silva drängte die TSG auf den Ausgleich.