Akanji schwärmt von Manchester United

BVB-Verteidiger Manuel Akanji träumt seit Kindertagen davon, für ManUnited zu spielen

Im Januar 2018 wagte Manuel Akanji den großen Schritt vom FC Basel zum zum deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Geht es nach dem 23-Jährigen, ist der Wechsel zum BVB allerdings nur ein Zwischenschritt.

"Seit meiner Kindheit ist mein Lieblingsverein Manchester United. Dort würde ich gern einmal spielen", gibt der Verteidiger im Gespräch mit der "NZZ" offen preis, schränkt jedoch ein, dass dieses Ziel "momentan" noch kein Thema sei.

"Ich bin sehr zufrieden in Dortmund und versuche auf und neben dem Fussballplatz der bestmögliche Mensch zu sein", beruhigt der Schweizer Nationalspieler die Nerven der BVB-Fans.

Im Zuge des Umbruchs der Schweizer Nati - nach der WM verkündeten mit Stephan Lichtsteiner und Valon Behrami zwei gestandene Leitfiguren ihren Rücktritt - äußerte sich Akanji zudem zum Abschied von BVB-Urgestein Nuri Sahin.

Spieler wie Sahin "vergisst man nicht"

Der Mittelfeldspieler, der im Sommer zum SV Werder Bremen wechselte, sei vor allem in der Kabine "sehr wichtig" für die Borussen gewesen, so Akanji. "Mit 16 hatte er sein Bundesliga-Debüt in Dortmund gegeben und war ein sehr prägender Spieler für den Verein. Solche Spieler vergisst man nicht."

Ein dickes Lob hat der Abwehrspieler auch für BVB-Coach Lucien Favre im Köcher. Seit dem Favre das Runder vor der Saison übernommen habe, habe sich einiges zum Guten verändert. "Wir spielen wieder mehr als vorher. Früher hatte ich manchmal das Gefühl, wir hätten vor allem gekämpft und dagegengehalten. Jetzt versuchen wir, einen gepflegten Fußball mit viel Ballbesitz zu spielen", führt Akanji aus.

Er persönlich müsse unter Favre defensiv mehr Verantwortung übernehmen und bekomme mehr "Freiheiten". Im Trikot des BVB bestritt Akanji bislang 21 Partien, in der neuen Saison verpasste er keine Minute.