Norwegen wahrt Aufstiegschance dank Jarstein

1:0-Sieg für Norwegen - Rune Jarstein mit weißer Weste

Norwegen hat seinen zweiten Sieg in der Nations League gefeiert und darf weiter vom Aufstieg in die Gruppe B träumen.

Auch dank ihres starken Torhüters Rune Jarstein vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC besiegten die Norweger Slowenien 1:0 (1:0) und liegen mit sechs Punkten in der C-Gruppe 3 auf Platz zwei hinter Bulgarien, das am Abend auf Zypern traf und am kommenden Dienstag bei den Skandinaviern zu Gast ist.

Ole Selnas (45.+5) gelang Sekunden vor der Pause der Siegtreffer für die Gastgeber. Slowenien bleibt mit null Punkten aus drei Spielen Tabellenletzter. Geleitet wurde die Partie vom deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin.