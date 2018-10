Verletzte Torhüterin Geist verlässt Frankfurt

Manager Dietrich (l.) und Trainer Arnautis planen um

Nach nur knapp anderthalb Monaten verlässt die US-Torhüterin Bella Geist den früheren Frauenfußball-Meister 1. FFC Frankfurt wieder. Nach einer Verletzung am rechten Handgelenk wurde der bis Saisonende laufende Vertrag der 22-Jährigen einvernehmlich aufgelöst.

Da eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb in den nächsten Wochen unwahrscheinlich sei, habe man sich darauf geeinigt, dass die Spielerin zur weiteren Behandlung in ihre Heimat zurückkehrt. Geist war Ende August vom US-Vizemeister Portland Thorns, wo sie von Ex-Nationaltorhüterin Nadine Angerer trainiert wurde, an den Main gewechselt.