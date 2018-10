Rom-Angreifer Schick bestätigt Angebot vom BVB

Patrik Schick ist zehnfacher tschechischer Nationalspieler

In der Saison 2016/17 glänzte Patrik Schick mit elf Toren für Sampdoria in Italiens Serie A. Gleich mehrere europäische Klubs waren hinter dem Angreifer her.

Darunter war auch Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, wie der 22-Jährige jetzt dem tschechischen Magazin "Hattrick" verriet: "Ja, ich hatte ein Angebot aus Dortmund, aber ich wollte in Italien bleiben. Ich lebe hier und lerne die Sprache, deshalb bin ich nach Rom gewechselt."

Davor stand der Tscheche aber kurz vor einem Engagement bei Juventus Turin. Über die Gründe des geplatzten Transfers berichtete Schick: "Das Juve-Management hat mir nach dem Medizincheck kein grünes Licht gegeben. Ich war mir über meine Zukunft unsicher und habe mich gefragt, ob ich noch ein Jahr bei Sampdoria bleiben soll."

Letzten Endes verschlug es den Mittelstürmer aber zur AS Rom. In der aktuellen Spielzeit kam Schick bislang zu sechs Pflichtspieleinsätzen. Mit Roma-Star Edin Dzeko ist der Angriff prominent besetzt. Dennoch versicherte Schick, dass er mit dem Druck umgehen könne: "Ich bin bei einem großen Verein. Der Druck ist natürlich hoch, aber ich bin für die Zukunft zuversichtlich."