Jones: Schalke-Rückkehr als Trainer "wäre toll"

Jermaine Jones würde gerne in die Bundesliga zurückkehren

Der ehemalige Schalke-Profi Jermaine Jones kokettiert mit einer Rückkehr in die Bundesliga. In den USA macht der Ex-Profi im Moment seinen Trainerschein.

Im Dezember 2017 endete der letzte Profi-Vertrag von Jones bei Los Angeles Galaxy, im September verkündete er kürzlich sein offizielles Karriereende. Er kümmere sich nun um seine Frau und seine fünf Kinder, sagte der 36-Jährige "Sport1". "Vor einem Jahr habe ich dann mit dem Trainerschein angefangen. Im Mai 2019 bin ich hoffentlich fertig." Dann möchte er Profi-Trainer werden.

Wo Jones' erste Station sein wird, ist noch nicht klar. "Mein großes Ziel ist ein Trainerjob in Europa", erklärte der ehemalige US-Nationalspieler. "Toll wäre natürlich eine Rückkehr als Coach zu meinen früheren Klubs Eintracht Frankfurt oder Schalke 04." Für die Eintracht spielte Jones schon in der Jugend, für Schalke war der Aggressive-Leader insgesamt sieben Jahre aktiv.

Den Fußball in Deutschland verfolgt Jones immer noch genau. "Ich schaue mir mit meinem älteren Sohn am Wochenende alles an. Er ist mit ganzem Herzen Eintracht-Fan", verriet Jones. "Die Bundesliga interessiert mich immer noch sehr, vor allem das Coaching dort. Da kann ich immer etwas lernen."