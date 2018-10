Bürki will BVB-Höhenflug "einfach genießen"

BVB-Keeper Roman Bürki will den Höhenflug "genießen"

Elf Pflichtspiele, lediglich neun Gegentore und fünfmal gar keine Bude kassiert: BVB-Keeper Roman Bürki schwebt momentan auf Wolke sieben. Den Höhenflug von Borussia Dortmund sieht der Schweizer allerdings gelassen.

"Wir sollten nicht zu viel darüber nachdenken", zitieren die "Ruhr Nachrichten" Bürki, "man muss nicht nach Gründen suchen, wenn es gut läuft, sondern es einfach genießen und weitermachen."

Dass es aktuell wie am Schnürchen läuft, wundert den 27-Jährigen allerdings nicht. "Im Moment passt es einfach. Es stimmt im Team, es stimmt im ganzen Klub", erläutert der Eidgenosse das Erfolgsrezept.

Bürki, der 2015 nach einem Jahr in der Bundesliga vom SC Freiburg zum BVB wechselte, erntete in Dortmund in den vergangenen Saisons häufig Kritik. Mit starken Leistungen ließ der Nationalspieler die negativen Stimmen zuletzt jedoch verstummen.

Dass der Lauf mehr als eine Momentaufnahme ist, muss der BVB am Mittwoch beweisen. Im Rahmen der Champions League wartet mit Atlético Madrid der bislang größte Brocken der laufenden Saison. Mit einem Dreier könnten die Borussen schon beinahe mit der Qualifikation für die K.o.-Runde planen.