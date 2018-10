BVB und Bayern im Tauziehen um HSV-Star Bates?

David Bates hat Begehrlichkeiten geweckt

Bahnt sich ein Tauziehen der beiden Fußball-Bundesliga-Giganten Borussia Dortmund und FC Bayern München an? Beide Klubs sollen ein Auge auf David Bates vom Hamburger SV geworfen haben.

Wie das englische Fußballmagazin "TEAMtalk" exklusiv erfahren haben will, befindet sich der Abwehrspieler sowohl beim BVB als auch beim FC Bayern ganz oben auf der Wunschliste.

Beide Vereine haben wohl jüngst Scouts zu einem U21-Länderspiel entsendet, um den 22-jährigen Schotten in Augenschein zu nehmen.

Schnäppchen für den HSV

Aber auch einige Premier-League-Klubs sollen um den Youngster werben. Wie "TEAMtalk" berichtet, weilten bereits Beobachter von Arsenal, Everton, Leicester Watford und Southampton im Volksparkstadion.

Bates war im Sommer von den Glasgow Rangers ablösefrei an die Elbe gewechselt. Beim Hamburger SV unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2022. In der laufenden Saison ist der Neuzugang meist gesetzt. In acht Zweitligaspielen stand Bates bisher für die Rothosen auf dem Platz.