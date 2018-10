Terodde erwartet "50:50-Spiel" gegen den HSV

Simon Terodde steht mit dem 1. FC Köln vor dem Spitzenspiel gegen den HSV

Die Stimmung beim 1. FC Köln ist nach drei sieglosen Spielen in Folge vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen den HSV getrübt. Torjäger Simon Terodde erklärt nun, wie die Domstädter mit dieser Minikrise umgehen müssen.

"Am Ende geht es eben um Ergebnisse – und die stimmten in den letzten drei Spielen nicht", kritisierte Terodde in der "Sport Bild". "Wir hätten gerne drei, vier Punkte mehr, aber wir müssen die Ruhe bewahren. Schließlich haben wir 21 Punkte und stehen tabellarisch gut da."

Zuletzt hatte Köln gegen den Abstiegskandidaten aus Duisburg verloren (1:2), danach gegen Kiel und Heidenheim nur 1:1 gespielt - zu wenig für die Ansprüche des Aufstiegsfavoriten. Zumal die Domstädter alleine vergangenes Wochenende auf 28 Torschüsse kamen.

"Auch gegen Heidenheim hatte ich meine Chancen und hätte der Mannschaft gerne geholfen. Aber egal, wie viel ich treffe: Am Ende zählt der Mannschaftserfolg", erklärte Terodde, der nach elf Spieltagen mit 13 Treffern der beste Torjäger der 2. Bundesliga ist. "Wir müssen uns insgesamt steigern, da nehme ich mich nicht aus."

Spitzenspiel 1. FC Köln vs. HSV am Montag

Die Chance dazu hat Köln am Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den FC Schalke 04. Am kommenden Montag steht dann das Spitzenduell der 2. Liga gegen den Hamburger SV an.

"Es wird ein 50:50-Spiel, und es gibt keinen Favoriten. Ich glaube, das kommt für uns zum richtigen Zeitpunkt", meinte Terodde.

Der 30-Jährige kennt den neuen HSV-Trainer Hannes Wolf noch aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten. Zusammen stiegen sie 2017 in die Bundesliga auf.

"Wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit", erinnerte sich Terodde. "Wir stehen immer mal wieder in Kontakt, ich habe ihm zum Wechsel zum HSV gratuliert."