Magdeburg präsentiert Härtel-Nachfolger am Mittwoch

Jens Härtel wurde am Montag bei 1. FC Magdeburg entlassen

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg wird bereits am Mittwoch seinen neuen Trainer präsentieren. Das kündigte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik am Dienstag auf einer Pressekonferenz an.

Einen Tag zuvor hatte der auf einen Abstiegsplatz abgerutschte Aufsteiger Trainer Jens Härtel entlassen, der sich am Mittwochvormittag gemeinsam mit dem ebenfalls freigestellten Co-Trainer Ronny Thielemann von der Mannschaft verabschieden wird.

Das 2:3 am vergangenen Sonntag gegen Jahn Regensburg war für den Aufsteiger bereits die vierte Niederlage in Folge - mit nur neun Punkten aus 13 Spielen steht das Team auf Rang 17.

Nach Informationen der "Bild" sollen der ehemalige Dresdner Uwe Neuhaus sowie der frühere FCM-Profi Marco Kurth die besten Aussichten auf den Trainerjob beim Zweitliga-Neuling haben. Aber auch Jens Keller, Benno Möhlmann und Ismael Atalan sind angeblich in der Verlosung.