Gladbach testet Ex-Bayern-Juwel Gaudino

Gianluca Gaudino im Dress von Cheivo Verona (Bildquelle: Instagram: gaudino.gianluca)

In der Saison 2014/15 zauberte Pep Guardiola, damals Coach des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, einen junges Talent aus dem Hut, das elfmal für die Münchner auf dem Platz stand und als großer Hoffnungsträger galt. Der Weg von Gianluca Gaudino verlief jedoch steinig. Nun versucht der Mittelfeldspieler sein Glück bei Borussia Mönchengladbach.

Der derzeit vereinslose Spross von Ex-Nationalspieler Maurizio weilt "seit einiger Zeit" bei der zweiten Mannschaft der Gladbacher, heißt es auf der Homepage der Fohlen. Beim 3:0-Erfolg der U23 im Test gegen den Oberligisten 1. FC Monheim erzielte der mittlerweile 22-Jährige einen Treffer.

"Express" erklärt das Gastspiel des Ex-Bayern-Juwels durch das gute Verhältnis, das dessen Berater zur Borussia pflegt. Dass Gaudino zumindest eine Chance beim Gladbacher Unterbau in der Regionalliga West bekommt, scheint nicht ausgeschlossen. Zumal keine Ablöse fällig würde.

Leihe brachte dem FC Bayern und Gaudino nicht den erhofften Erfolg

Nachdem er erste Schritte bei den Profis des FC Bayern absolviert hatte, verlieh ihn der deutsche Rekordmeister im Januar 2016 zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, wo Gaudino regelmäßig zum Einsatz kam, aber dennoch nicht den erhofften nächsten Schritt machen konnte.

2017/18 kickte er in Italien für Chievo Verona, stand jedoch nur zweimal in der Serie A und einmal im Pokal auf dem Rasen. Nun wagt der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler offenbar einen neuen Anlauf am Niederrhein.