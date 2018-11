Irre Rekord-Show des BVB nimmt kein Ende

Paco Alcácer und Co. schießen den BVB zu weiteren Rekorden

Borussia Dortmund stellt in der Fußball-Bundesliga weiter eine Bestmarke nach der anderen auf. Beim 2:1-Sieg des BVB gegen den FSV Mainz 05 trug sich Super-Joker Paco Alcácer einmal mehr in die Geschichtsbücher ein.

Der Spanier erzielte nach nur 237 Bundesliga-Minuten seinen neunten Treffer. Er pulverisierte damit den bisherigen Rekord von Gert Dörfel. Der HSV-Angreifer hatte 1963/64 satte 565 Minuten für seine ersten neun Tore benötigt.

Dass Alcácer seine Wahnsinnsquote von einem Tor pro 29 Minuten im Oberhaus aufrechterhalten konnte, ist ebenfalls historischer Bestwert.

Alcácers Treffer in Mainz war zudem bereits das zwölfte Joker-Tor des BVB in dieser Saison. In der Bundesliga ist das aktuell - natürlich - der Top-Wert. Überdies wurde der Vereinsrekord für eine Spielzeit eingestellt - und das bereits am zwölften Spieltag. Die bisherige Bestmarke datierte aus der Saison 2008/2009.

Joker-Wahnsinn beim BVB

Mindestens ebenso beeindruckend: Wettbewerbsübergreifend erzielte Dortmund in dieser Saison bereits unglaubliche 19 Jokertore in 17 Pflichtspielen. Das sind mehr als jedes andere Team in Europas besten fünf Ligen.

Für einen weiteren Rekord sorgte der Treffer von Routinier Lukasz Piszczek gegen Mainz: Der Pole war der 15. BVB-Spieler in der laufenden Spielzeit, der sich in die Torschützenliste eintrug (Eigentore nicht mitgerechnet). Noch nie hatte ein Team in der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt so viele unterschiedliche Torschützen.

Apropos Vereinsrekord: Einen solchen bedeutet der Sieg in Mainz ebenfalls. Zwölf Bundesligaspiele zu Beginn einer Saison blieb der BVB noch nie ungeschlagen. 2002/2003 unter Trainer Matthias Sammer waren es elf.