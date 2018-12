EM-Quali: DFB-Auftakt in den Niederlanden

Joachim Löw und das DFB-Team beginnen die Mission EM-Quali in den Niederlanden

Die deutsche Nationalmannschaft trifft zum Auftakt der Qualifikation für die EM 2020 am 24. März 2019 in einem Auswärtsspiel gleich auf den nominell stärksten Gegner Niederlande. Das gab die UEFA am Sonntagabend einige Stunden nach der Auslosung der Quali-Gruppen bekannt. Letzter Gegner in Gruppe C ist demnach am 19. November 2019 Nordirland.

Die EURO steigt vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 erstmals in zwölf Ländern, deutscher Spielort ist München (drei Mal Vorrunde, ein Viertelfinale).

Die EM-Quali-Termine der deutschen Nationalmannschaft in der Übersicht:

21.-23. März 2019: spielfrei - Freundschaftsspiel möglich

24. März 2019: Niederlande (A)

8. Juni 2019: Weißrussland (A)

11. Juni 2019: Estland (H)

6. September 2019: Niederlande (H)

9. September 2019: Nordirland (A)

10.-12. Oktober 2019: spielfrei - Freundschaftsspiel möglich

13. Oktober 2019: Estland (A)

16. November 2019: Weißrussland (H)

19. November 2019: Nordirland (H)