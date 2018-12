Medien: James will Bayern im Winter verlassen

James Rodríguez will den FC Bayern angeblich sofort verlassen

"Ich kann nichts versprechen. Wenn ich gehen muss, weil ich nicht spiele, dann gehe ich. Ich würde gerne bleiben, denn ich spüre die Liebe der Fans des FC Bayern", bekräftigte James Rodriguez unlängst, dass er sich einen Verbleib beim deutschen Fußball-Rekordmeister vorstellen kann. Glaubt man der "Bild", sieht die Realität jedoch anders aus.

Der 27-jährige Kolumbianer komme mit Coach Niko Kovac "überhaupt nicht klar", berichtet die Tageszeitung. Am liebsten wolle der Offensivspieler "schon im Winter den Abflug machen".

Zum Ärger des Edeltechnikers stand er in der Bundesliga bis zu seiner Verletzung nur in fünf Partien in der Startformation. Der Frust beim Starspieler soll daher zuletzt zugenommen haben, sodass es bereits zu Konflikten mit der sportlichen Führung um Coach Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic gekommen sein soll.

"Die Ausgangslage im Vergleich zum letzten Jahr ist natürlich eine ganz andere. Unter dem neuen Trainerstab spiele ich nicht mehr so viel", bestätigte der Südamerikaner, der zuletzt wegen eines Außenbandanrisses im linken Knie passen musste, unlängst, dass ihm seine Situation nicht schmeckt.

Ein Verbleib ist zudem wohl nicht mehr in Stein gemeißelt. Der FC Bayern verfügt zwar über eine Option, James, der seit dem Sommer 2017 auf Leihbasis in München kickt, für 42 Millionen Euro fest zu verpflichten. Ursprüngliche Aussagen der FCB-Bosse, man werde diese auf jeden Fall ziehen, sind inzwischen jedoch deutlich zurückhaltenden Formulierungen gewichen.