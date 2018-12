Heidel sieht FC Schalke im Abstiegskampf

Christian Heidel sieht Schalke erneut in der Abstiegszone

Nach der bitteren 1:2-Derbypleite gegen Tabellenführer Borussia Dortmund ist Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 wieder im Abstiegskampf angekommen.

Durch den zeitgleichen 3:0-Heimerfolg des SC Freiburg gegen RB Leipzig rutschten die Königsblauen auf den 13. Tabellenplatz ab und müssen sich erneut mit dem unteren Drittel des Tableaus beschäftigen.

Auch Schalkes Sportvorstand Christian Heidel stimmte zu, dass es nach den zurückliegenden Wochen der Entspannung nun vor allem wieder darum gehe, aus der gefährlichen Abstiegszone herauszukommen: "Wir befinden uns momentan in diesem Bereich, ja", räumte Heidel nach der Derbypleite gegenüber "Bild" ein.

Der Vorsprung des FC Schalke auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt derzeit noch fünf Punkte, wobei der Tabellen-17. Hannover 96 am Sonntagnachmittag beim Gastspiel in Mainz noch aufholen kann.

Wichtiges Duell in Augsburg am kommenden Wochenende

Die Königsblauen steckten bereits nach dem völlig verkorksten Saisonstart mit fünf Niederlagen in Folge in ernsthaften Schwierigkeiten, hatten sich durch einen ordentlichen Herbst aber zwischenzeitlich bis auf den zwölften Tabellenplatz vorgearbeitet.

Am kommenden Wochenende steht für die Knappen ein besonders richtungweisendes Duell in der Bundesliga an. Dann nämlich geht es am Samstag (15:30 Uhr) zur Partie beim Tabellennachbarn FC Augsburg.