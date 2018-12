Presse feiert Liverpools "Känguru Salah"

Mohamed Salah war der überragende Mann beim FC Liverpool

Nach dem 1:0-Sieg des FC Liverpool in der Fußball-Champions-League gegen den SSC Neapel feierte die englische Presse vor allem Torschütze Mohamed Salah sowie die Parade den Reds-Keeper Alisson Becker. Die italienischen Medien trauerte hingegen über das Vorrunden-Aus ihrer Mannschaft.

FC Liverpool - SSC Neapel 1:0

England

Daily Mail: "Mohamed Salah feuert die Reds nach einem überragenden Solo in das Achtelfinale der Champions League. In einer denkwürdigen Anfield-Nacht bewahrt Alisson Liverpool durch eine unglaublichen Parade vor dem Tod."

Liverpool Echo: "Känguru Mohamed Salah bietet etwas, was er in dieser Saison noch nicht gezeigt hat. Liverpool marschiert mit Können und Temperament weiter. Salahs Tor aus der ersten Halbzeit machte den Unterschied zwischen beiden Seiten deutlich. Die Reds können sich bei Alisson Becker bedanken, der in der Schlussphase einen Schuss von Arkadiusz Milik parierte."

The Sun: "Mohamed Salah schickt die Reds durch seinen Schuss in der ersten Hälfte in die Runde der letzten 16. Der Ägypter brach den Bann in der 34. Minute, nachdem Jürgen Klopps Mannschaft dominiert hatte."

Mirror: "Mohamed Salah bringt Liverpool in die K.o.-Runde der Champions League. Alissons Wunder-Parade rettet die Reds vor dem Aus."

BBC: "Salah-Tor bringt Liverpool unter die letzten Sechzehn der Champions League. Jürgen Klopp verriet, dass er nicht stolzer auf sein Team seien könnte, nachdem Salahs Treffer und Alissons brillante Rettungstat den verdienten Platz in der K.o.-Phase sicherten."

Italien

Gazetta dello Sport: "Neapel scheidet mit erhobenem Haupt aus. Der 11. Dezember wird als Unglücks-Datum in Erinnerung behalten."

Tuttosport: "Salah schickt Napoli in die Europa League. Liverpool liegt dank des Sieges über die Mannschaft von Carlo Ancelotti auf dem zweiten Platz, da sie mehr Tore erzielt haben."

Corriere dello Sport: "In Anfield hatte Neapel die bessere Ausgangssituation, doch Liverpool zog vorbei. Salahs Tor besiegelt das Aus von Ancelottis Mannschaft aus der Champions League."

La Stampa: "Neapel zwischen Applaus und Einfallsreichtum. Alisson beendet den blauen Traum. In Anfield schickt ein Tor von Salah Neapel in die Europa League. Der FC Liverpool gewinnt nach Maß und kann sich bei seinem Torwart bedanken."

Repubblica: "Ein listiges Tor, unterstützt durch einen Irrtum von Ospina, ermöglicht dem Vize-Champion den Einzug in die K.o.-Runde. Es war ein Spiel der Tausend Möglichkeiten."

Frankreich

L’Équipe: "Liverpool schlägt Neapel durch ein Tor von Mohamed Salah und begleitet PSG in das Achtelfinale."

France Football: "Liverpool schafft es ins Achtelfinale und schießt Neapel aus der Champions League. Liverpool konnte die Pflicht gegen Neapel zu gewinnen mit dem dritten Sieg in Anfield erfüllen."