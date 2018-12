Klopp schwärmt vom BVB: "Könnte nicht positiver sein"

Jürgen Klopp beobachtet die Entwicklung des BVB mit großer Freude

Die Herbstmeisterschaft in der Tasche, in Champions League und DFB-Pokal im Achtelfinale und kein Ende in Sicht: Mit einem famosen Halbjahr hat der BVB unter Lucien Favre alle Erwartungen meilenweit übertroffen. Liverpool-Coach Jürgen Klopp nimmt die Entwicklung der Dortmunder Borussia mit großer Freude zur Kenntnis.

"Über die Entwicklung bei Borussia Dortmund freue ich mich riesig", schwärmte Klopp gegenüber dem "kicker" von seinem ehemaligen Klub. "In der Phase der notwendigen sportlichen Konsolidierung haben Aki Watzke und Michael Zorc sehr viele gute und richtige Entscheidungen getroffen", lobte der 51-Jährige die Arbeit der Dortmunder Führungsetage.

Die BVB-Bosse haben "gezeigt, wie man auf diesem verrückten Transfermarkt agiert", verwies Klopp auf die jungen Talente, die sich die Schwarz-Gelben in den letzten Monaten an Land gezogen haben und die mittlerweile zu Leistungsträgern gereift sind. Alles in allem gebe der BVB ein "frisches und lebendiges Bild" ab, das laut Klopp "nicht positiver sein" kann.

Das Erfolgsgeheimnis der Dortmunder Borussia? "Die Kombination aus der Stärke des Vereins, der Kraft des Stadions, der Qualität des Trainers, der Power der Mannschaft und den schlauen Entscheidungen der Verantwortlichen", urteilte Klopp, für den die Entwicklung beim BVB "zu 100 Prozent in die richtige Richtung" geht.