Abwehrsorgen: BVB-Talent muss Urlaub unterbrechen

Der BVB könnte auf Amos Pieper zurückgreifen

Nach der 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf plagen Borussia Dortmund Personalsorgen in der Defensive. Vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach muss der BVB improvisieren. Eine Alternative könnte ein Talent aus der zweiten Mannschaft sein.

Wie der "kicker" berichtet, musste Amos Pieper seinen Urlaub unterbrechen und wird am Freitag im Kader der Schwarz-Gelben stehen. Mit Manuel Akanji (Muskelfaserriss), Dan-Axel Zagadou (Fußprellung) und Abdou Diallo (Muskelverletzung) fallen gleich drei Innenverteidiger aus. Lediglich Ömer Toprak steht BVB-Trainer Lucien Favre zur Verfügung.

Amos Pieper könnte neben dem türkischen Nationalspieler auflaufen. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek in das Abwehrzentrum rückt. Alternativ könnten Axel Witsel oder Thomas Delaney eine Position weiter hinten spielen.

"Ich mache mir schon Sorgen", verriet Dortmund-Torwart Roman Bürki angesichts der angespannten Personalsituation. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl sieht Lage etwas pragmatischer: "Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen."

Pieper bestritt in der laufenden Saison 16 Partien für den BVB II in der Regionalliga West. Dabei kassiert der 20-Jährige eine Gelbe Karte. 14 Mal spielte der 1,91 Meter große Innenverteidiger von Beginn an.