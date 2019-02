BVB nimmt offenbar Benfica-Juwel ins Visier

Florentino Luís (l.) steht wohl beim BVB auf dem Zettel (Bildquelle: Florentino Luís Instagram)

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach vielversprechenden Talenten offenbar in Portugal fündig geworden.

Laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" beobachtet der BVB Florentino Luís von Benfica. Der 19-Jährige kommt in Lissabon zumeist in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Jedoch hat der zentrale Mittelfeldspieler auch schon Profi-Erfahrung.

Denn in der Zwischenrunde der Europa League stand Luís gegen Galatasaray in beiden Spielen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Beim Rückspiel sollen BVB-Scouts unter den Gästen gewesen sein.

Doch der Tabellenführer der Bundesliga hat den Sechser schon länger im Visier. Bereits im Dezember berichtete die Zeitung vom Interesse der Schwarz-Gelben. Demnach ist der Revierklub letzten Sommer während der U19-EM in Finnland auf das Benfica-Juwel aufmerksam geworden. Dort gewann Luís mit seinem Land den Titel.

Um den Hoffnungsträger zu verpflichten, müssten die Dortmunder wohl tief in die Tasche greifen. Denn in seinem bis 2023 datierten Vertrag soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro integriert sein. Diese Tatsache könnte den BVB von einem Kauf abschrecken.