Matthäus: Bayern brennt auf Revanche

Lothar Matthäus hat sich zum bevorstehenden Duell zwischen Gladbach und dem FC Bayern geäußert

Lothar Matthäus hat in seiner Fußballer-Karriere sowohl für den FC Bayern München als auch für Borussia Mönchengladbach gespielt. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga hat der 57-Jährige eine Prognose für das Duell am Samstagabend (18:30 Uhr) abgegeben.

"Ich sehe eine Delle bei Borussia Mönchengladbach. Bayern ist stabil in der Defensive, Gladbach nicht mehr so spielfreudig. Ich glaube, dass Bayern München, alleine auch aufgrund der Wichtigkeit dieses Spiels, 2:1 gewinnen wird", erklärte Matthäus gegenüber der "WAZ" und fügte an: "Bayern will sich zudem für die 0:3-Heimniederlage aus dem Hinspiel revanchieren und ist für mich der Favorit."

Mit Blick auf das weitere Rennen um die Meisterschaft sieht der Rekordnationalspieler die Münchner in aussichtsreicher Position. "Die letzten Wochen sind für die Bayern gut gelaufen. Sie haben nichts liegen lassen, zwar nicht brilliert gegen Hertha und Augsburg, aber sechs Punkte geholt", so der TV-Experte. Dazu käme noch das Spiel gegen den BVB am 6. April.

"Bayern hat es selbst in der Hand, Meister zu werden. Bei einem Sieg wäre man schon punktgleich, müsste dann noch eine Tordifferenz aufholen", blickte Matthäus nach vorn.

"Das war nicht die Borussia, die uns in der Hinrunde begeistert hat"

Für die Fohlenelf hingegen, die in den letzten Wochen schwächelte, malte der 57-Jährige ein düstereres Bild. "Als Gladbach noch Zweiter war, hat man dort vielleicht angefangen, zu denken und war nicht mehr so frei. Man hat ein bisschen gehemmt gespielt, vielleicht auch zu viel gewollt. Deswegen war in den letzten Wochen ein bisschen die Luft raus", resümierte der ehemalige BMG-Profi.

"Das war nicht die Borussia, die uns in der Hinrunde begeistert hat. Aber da muss sie wieder hinkommen. Der Kader ist gut aufgestellt. Das Umfeld passt", analysierte Matthäus. Allerdings müsse die nötige Spannung wieder aufgebaut werden. "Und auch die Leichtigkeit, die Gladbach noch in der Hinrunde gezeigt hat", fügte er an.