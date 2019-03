BVB muss Sancho "schwächere Phasen zugestehen"

Jadon Sanchos Formdelle macht dem BVB noch keine Sorgen

BVB-Durchstarter Jadon Sancho knüpft in der Rückrunde nicht an die hervorragenden Leistungen aus der Hinrunde an. Kritisiert wird Sancho dafür aber nicht. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc wirbt um Nachsicht.

"Ich kann nur davor warnen, von Jadon permanent zu erwarten, dass er den Gegner allein durcheinanderwirbelt", sagte Zorc dem "kicker". "Man muss ihm auch mal schwächere Phasen zugestehen."

Sanchos Formdelle zeigt sich in den Statistiken: Nur noch alle 301 Minuten ist Sancho in der Rückrunde an einem Tor beteiligt, in der Hinrunde stand der Wert noch bei 171 Minuten. Hinzu kam beim Champions-League-Spiel gegen Tottenham Sanchos Nachlässigkeit beim Tor von Harry Kane. Sancho hob das Abseits auf, Kane besorgte den Siegtreffer.

BVB-Manager Michael Zorc glaubt an Jadon Sancho

"Er kommt aus so einer schwächeren Phase auch wieder raus", meinte Sportdirektor Zorc. "Es ist normal, dass er das Top-Niveau der ersten Saisonhälfte nicht durchgehend halten kann."

Nachsicht zeigte auch Trainer Lucien Favre. "Jadon ist ein sehr guter Spieler und sehr talentiert. Aber er ist auch erst 18 Jahre alt. In diesem Alter hast du Hochs und Tiefs. Er hat noch viel zu lernen und viel Potenzial." Das muss er nutzen. Aber Favre weiß: "Zehn Prozent sind Talent, 90 Prozent sind Arbeit."