Schnappt Liverpool dem FC Bayern Timo Werner weg?

Timo Werner steht wohl beim FC Liverpool und FC Bayern auf dem Zettel

Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte um einen Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern München. Nun soll ein anderer Verein die Fühler nach dem Stürmer von RB Leipzig ausgestreckt haben.

Denn wie der "Mirror" berichtet, ist der FC Liverpool bei den Sachsen vorstellig geworden. Demnach haben die Reds den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga darum gebeten, stets über die Entwicklung der Personalie Timo Werner informiert zu bleiben.

Diese nahm in den letzten Tagen an Fahrt auf. Nachdem die "Sport Bild" über eine Einigung von Werners Berater Karlheinz Förster und dem FC Bayern berichtete, dementierte Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick die Spekulationen: "Ich hatte in der vergangenen Woche ein längeres Telefonat mit seinem Berater, der mir versichert hat, dass es keine Vorab-Vereinbarungen oder sonst etwas in dieser Art gebe."

Liverpool macht dem FC Bayern Konkurrenz

Nun könnte also der FC Liverpool dazwischen grätschen. Um sich die Dienste des 23-Jährigen zu sichern, müsste der Premier-League-Klub eine hohe Summe überweisen.

Nach Informationen der "Sport Bild" siedelt RB Leipzig die Ablöse von Werner, dessen Vertrag bis 2020 datiert ist, bei mindestens 40 Millionen Euro an.

Bei einem ernsthaften Interesse würde der reiche Spitzenklub hiervon jedoch wohl kaum abgeschreckt werden. Somit bleibt der Poker um Werner weiter spannend.