Exklusiv: Legat über legendäre SGE-Nacht in Turin

Thorsten Legat drückt der Eintracht gegen Inter Mailand die Daumen

Der langjährige Bundesligaprofi Thorsten Legat glaubt fest an einen Sieg seines Ex-Klubs Eintracht Frankfurt im Europa-League-Duell gegen Inter Mailand.

Der 50-Jährige erinnerte sich dabei an den letzten großen Auftritt der Frankfurter in einem K.o.-Spiel des Europapokals gegen ein italienisches Team. Vor 23 Jahren stand Legat selbst über 90 Minuten auf dem Feld, als er im Viertelfinal-Rückspiel mit der SGE bei Juventus Turin gefordert war.

Ein unvergessliches Erlebnis für den Kult-Kicker, wie er exklusiv gegenüber weltfussball.de betonte: "Wir haben damals zu Hause im Hinspiel 1:1 gespielt. Zwei Wochen später ging es bei Juve um den Einzug ins Halbfinale. Wir wurden damals so fantastisch eingestellt von Jupp Heynckes und Horst Köppel. Diese Worte sind mir heute noch im Ohr!"

Besonders die Ansprache der Trainer-Legende, die 1994/1995 für ein Jahr das Zepter bei den Hessen übernahm, hat sich bei Legat eingebrannt: "Das werde ich nie vergessen – so ein großartiger Trainer!"

Lange Zeit hielten die Frankfurter damals gegen die Weltauswahl um Jürgen Kohler, Didier Deschamps, Roberto Baggio oder Alessandro Del Piero dagegen. Am Ende verloren sie trotz großem Kampf mit 0:3.

Legat: "Hätten alleine wegen der Ansprache von Heynckes gewinnen müssen"

"Normalerweise hätten wir in Turin gewinnen müssen – alleine wegen der Motivationsansprache von Jupp Heynckes. Juventus war damals aber eine Übermannschaft. Wir haben in der ersten Halbzeit sogar unsere Chancen gehabt und waren richtig gut drin. Als dann das 1:0 für Juve gefallen ist, sind wir auseinandergebrochen. Da haben sie uns dann an die Wand gespielt. Die Jungs, die damals für Juve gespielt haben, haben alle das Prädikat Weltklasse verdient! Ich werde das nie vergessen, das bleibt für immer in meinem Herzen", erinnerte sich der heutige TV-Star an das bisher letzte K.o.-Spiel der Eintracht in Italien.

23 Jahre später stehen die Chancen laut Legat deutlich besser. Beim angeknockten Inter Mailand sieht der 243-fache Bundesliga-Spieler gute Möglichkeiten auf einen Auswärtssieg: "Ich weiß, wie das ist, vor so einem großen Spiel gegen ein italienisches Team zu stehen. Frankfurt ist eine gefestigte Mannschaft, die alle schlagen kann! Es kommt darauf an, wie sie in den ersten 20 Minuten wirken und was sie für das Spiel tun werden. Ich glaube fest daran, dass Frankfurt gewinnt."

Um 18:55 Uhr wird das Hinspiel gegen den 18-fachen italienischen Meister angepfiffen, bevor am 14. März (ab 21:00 Uhr) das entscheidende Rückspiel in Mailand ansteht.

Das Gespräch führte Mats-Yannick Roth