Frankfurt reist mit Rückenwind in die "Höhle des Löwen"

Beste Stimmung bei Eintracht Frankfurt

Das 3:0 bei Fortuna Düsseldorf hat Eintracht Frankfurt zusätzliches Selbstvertrauen für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Inter Mailand gegeben.

Couch, Eistonne, Fahrrad und dazu viele Kohlehydrate - Gelson Fernandes wusste genau, wie er die kurze Zeit bis zum Abflug nach Mailand verbringt.

"Wir müssen uns jetzt gut erholen, um am Donnerstag topfit zu sein", sagte der Kapitän von Eintracht Frankfurt nach dem 3:0 (0:0) im Sandwichmatch bei Fortuna Düsseldorf mit Blick auf das nur 70 Stunden später stattfindende Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League beim 18-maligen italienischen Meister Inter Mailand.

Vor dem wohl wichtigsten Europacupspiel der Adler seit 25 Jahren hat der Dreier beim starken Aufsteiger die Euphorie noch einmal gesteigert.

"Bei unserem Adrenalinpegel und bei der Vorfreude geht es auch mit etwas weniger Regeneration", sagte Antreiber Sebastian Rode nach dem Kraftakt am Rhein.

Frankfurts Erfolgsrezept: "Spieler tauschen, ohne an Qualität einzubüßen"

Vor dem Abflug am Mittwoch in die lombardische Metropole hatten die Hessen in Düsseldorf mit dem Glück des Tüchtigen ihre Chancen auf die erstmalige Champions-League-Teilnahme gewahrt und sich zusätzliches Selbstvertrauen für die Partie am Donnerstag im Giuseppe-Meazza-Stadion geholt.

"Dieser Sieg gibt uns Kraft für Inter. Wir wissen, dass wir das 0:0 halten und vorne unsere Chancen nutzen können. Wir haben viele Stürmer, die treffen können. Heute hat sich Goncalo Paciencia für seine harte Arbeit belohnt", sagte Fernandes.

Der Portugiese Paciencia war bei seinem Startelfdebüt der Dosenöffner, hatte mit seinem zweiten Saisontreffer (48.) die Weichen auf Sieg gestellt. Edeljoker Sébastien Haller (90.+1/90.+3) machte in der Nachspielzeit den Sieg für die in der Rückrunde nach wie vor ungeschlagenen Frankfurter perfekt.

"Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir einen guten Kader haben. Wir können Spieler tauschen, ohne an Qualität einzubüßen", betonte Paciencia.

Eintracht Frankfurt in der "Höhle des Löwen" ohne Trainer Hütter

Dies bezeichnete auch Sportdirektor Bruno Hübner aktuell als großes Plus des Pokalsiegers, der nach dem 0:0 im Hinspiel in Mailand unbedingt treffen muss: "Wir sind in der Breite besser aufgestellt und können dem einen oder anderen immer wieder eine Pause gönnen. Wir können vorne wechseln, ohne an Torgefahr einzubüßen. Das gibt uns Sicherheit."

Bei der Fortuna fehlte einmal mehr der kroatische Vizeweltmeister Ante Rebic, der wegen seiner Knieverletzung möglicherweise auch am Donnerstag passen muss.

Unabhängig vom Personal freut sich der in Mailand gesperrte Trainer Adi Hütter auf das Rückspiel gegen die Nerazzurri.

"Ich hoffe, dass es ein Festtag für uns wird. Wir brauchen eine absolute Spitzenleistung, um im San Siro bestehen zu können. Wir müssen in der Höhle des Löwen Leistung zeigen und den Kampf annehmen", sagte der Österreicher und fügte traurig an: "Leider kann ich das Spiel nur von der Tribüne beobachten, das tut natürlich weh."