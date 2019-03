BVB-Keeper Bürki nimmt Ibisevic-Attacke locker

Vedad Ibisevic flog gegen den BVB vom Platz

Vedad Ibisevic war erst zur 77. Minute eingewechselt worden, wollte dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund aber offenbar unbedingt noch seinen Stempel aufdrücken.

Das Tor zum 3:2-Endstand für Dortmund in der Nachspielzeit war wohl zu viel für den Stürmer. Ibisevic warf den Ball nach Roman Bürki und traf den Borussen-Keeper am Kopf.

Dieser fand den Vorfall aber nicht so dramatisch. "Ich habe es nicht genau gesehen, den Ball nur am Kopf gespürt", berichtet der BVB-Keeper nach dem Abpfiff und zeigte Verständnis: "So etwas passiert halt in der Hitze des Gefechts."

Schiedsrichter Tobias Welz hatte die Aktion nicht mitbekommen, nahm den Videobeweis zur Hilfe und zeigte dem Stürmer Rot - die fünfte für den impulsiven Bosnier.

Auch Hertha-Trainer Pál Dárdai wollte seinem Kapitän nicht böse sein und versuchte den Vorfall mit Humor zu nehmen: "Wenn das Absicht war, muss er Handball spielen", sagte der Ungar zur Treffsicherheit seines Spielers.