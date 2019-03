James spricht über Rückkehr zu Real Madrid

Für welchen Verein James in der Saison 2019/20 aufläuft, steht immer noch nicht fest

Die Frage, ob James Rodríguez dem Umbruch beim FC Bayern zum Opfer fällt, wird womöglich erst nach der Saison offiziell beantwortet. Der Kolumbianer hat nun allerdings Stellung bezogen und angeblich ausgeplaudert, wo er in der Saison 2019/20 spielt.

Im Kreis der kolumbianischen Nationalmannschaft soll James Rodríguez erklärt haben, dass seine sportliche Zukunft nicht beim FC Bayern, sondern bei Real Madrid liegt. Das berichtet das Portal "Don Balon". Demnach hat James seinen Teamkollegen erklärt, dass er in der kommenden Saison wieder für die Königlichen auflaufen wird.

In Madrid ist angeblich schon alles für die Rückkehr des 27-Jährigen vorbereitet. Klub-Präsident Florentino Perez soll sich für James stark gemacht und Trainer Zinédine Zidane ebenfalls überzeugt haben.

Noch sitzt der FC Bayern in der Angelegenheit allerdings am längeren Hebel. Ziehen die Bayern ihre Option und verpflichten James im Sommer 2019 für 42 Millionen Euro, wären Real Madrid die Hände gebunden. Ob die Münchner allerdings gegen den Willen des Kolumbianers handeln würden, steht auf einem anderen Blatt. Auch die guten Beziehungen zum spanischen Topklub stünden in diesem Fall womöglich auf dem Prüfstand.

James jedenfalls, so berichtet "Don Balon", habe den Verantwortlichen des Rekordmeisters klar und deutlich gesagt, dass er die Bundesliga wieder verlassen möchte - obwohl er sich laut eigener Aussage in München und beim FC Bayern wohl fühle.