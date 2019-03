Neue Gerüchte um Chiesa-Wechsel zum FC Bayern

Federico Chiesa steht angeblich beim FC Bayern hoch im Kurs

Auf der Suche nach Verstärkungen für seine Offensivabteilung hat der FC Bayern München seine Fühler angeblich nach Italien ausgestreckt. Die Spekulationen rund um eine Verpflichtung von Federico Chiesa vom AC Florenz nehmen zu.

Nachdem das Portal "calciomercato.com" bereits vor einigen Wochen über ein Interesse des deutschen Fußball-Rekordmeisters am 21 Jahre alte Stürmer berichtet hatte, zieht nun die renommierte Tageszeitung "La Repubblica" nach.

Chiesa stehe allerdings nicht nur beim FC Bayern, sondern auch bei FC Liverpool, Juventus Turin, Inter Mailand und AS Rom auf der Wunschliste, so das Blatt.

Chiesas Vertrag in Florenz läuft noch bis 2022. Dementsprechend müssten die Münchner tief in die Tasche greifen, wenn sie den italienischen Nationalspieler an die Isar locken wollen. Laut "Corriere dello Sport" liegt die Ablösforderung der Fiorentina für Chiesa sogar bei 100 Millionen Euro.

Der Youngster kommt überwiegend auf dem rechten Flügel zum Einsatz, kann aber auch links und in der Mitte spielen. Auch diese Vielseitigkeit dürfte den Preis für den Sohn von Ex-Profi Enrico Chiesa in die Höhe treiben. Dazu kommen seine starken Statistiken: In der laufenden Saison war Federico Chiesa in 31 Pflichtspielen für Florenz an 20 Treffern direkt beteiligt.