Königsklasse in Gefahr! Gerüchte um Trennung von Hecking

Dieter Hecking musste zuletzt mehrere Niederlagen verdauen

Borussia Mönchengladbach befindet sich in der Rückrunde in einer handfesten Ergebniskrise. Das bittere 1:3 im rheinischen Derby bei Fortuna Düsseldorf bedeutete bereits die vierte Pleite seit Mitte Februar.

Mittlerweile machen sich die schlechten Leistungen der Gladbacher auch in der Tabelle bemerkbar. Als Tabellenvierter ist die Qualifikation zur Champions League in ernsthafter Gefahr. Am Sonntagabend kann Eintracht Frankfurt mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart (ab 18 Uhr) an den Fohlen vorbeiziehen.

Aufgrund der jüngsten sportlichen Talfahrt soll sogar die Personalie Dieter Hecking nicht mehr unumstritten sein bei der Elf vom Niederrhein. Nach Aussage des Journalisten Tobias Holtkamp in der "Sky"-Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" werden bei den Gladbachern neue personelle Konstellationen durchdacht.

Auch wenn der Trainer bisher nicht wirklich ernsthaft infrage gestellt wird, brachte Holtkamp auch einen möglichen Nachfolge-Kandidaten ins Gespräch. So soll der Name Marco Rose "in der Gladbacher Geschäftsstelle diskutiert" worden sein.