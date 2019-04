Vor Gipfeltreffen: Lewandowski wehrt sich gegen Kritiker

Robert Lewandowski glaubt vor dem Duell gegen den BVB nicht an eine Vorentscheidung im Meisterrennen

Robert Lewandowski ist seit Jahren der treffsicherste Angreifer beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern. Dennoch steht der Pole immer wieder in der Kritik, in wichtigen Spielen keine Leistung zu zeigen. Vor dem Duell gegen den BVB hat er nun dazu Stellung genommen.

"Alles dreht sich um die letzte Saison", merkte Robert Lewandowski im Interview mit "DW" kritisch an: "Aber wenn man die Saison davor und die fünf Saisons davor sieht, habe ich in jedem Viertel- und Halbfinale mindestens ein Tor erzielt. Das ist der Unterschied. Die Leute sehen manchmal nur, was gestern war und nicht, was auf lange Sicht passiert."

Bei der 2:3-Niederlage der Münchner im Hinspiel erzielte der Stürmer immerhin beide Tore seiner Mannschaft, Lewandowski habe sich ohnehin längst eine "dickere Haut" angeeignet, um die Kritik nicht zu nah an sich heranzulassen: "Ich habe gelernt, wie man damit umgeht und lebt. Manchmal tut es weh."

Lewandowski: Sieger aus Bayern vs. BVB nicht automatisch Meister

Der 30-Jährige, derzeit mit 19 Treffern Führender der Bundesliga-Torschützenliste, will nun gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund einen wichtigen Schritt zur nächsten Meisterschaft mit den Bayern machen. Vorentscheidend sei das Duell am Samstag (18:30 Uhr) jedoch keineswegs. "Ich bin mir nicht sicher, ob der Sieger auch Meister wird. Ich glaube es nicht."

Zwar werde der Sieger "einen großen Schritt machen", ein Schritt werde allerdings nicht ausreichen: "Wir haben noch viele Spiele bis zum Ende der Saison und ich denke, der Sieger muss zwei Schritte machen."

Vor der Partie liegt der FC Bayern in der Tabelle mit zwei Punkten hinter dem BVB auf Platz zwei. Sollte Lewandowski auch das zweite direkte Duell gegen den Rivalen verlieren, würde der Vorsprung auf fünf Punkte anwachsen. Sechs Partien sind nach dem Topspiel noch zu bestreiten.