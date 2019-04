ÖFB-U17-Trainer Markus Hackl hat alles im Blick

Wie die Burschen stehen auch die U17-Altersgefährtinnen (Jahrgang 2002) des ÖFB bei der EM-Endrunde wie erwartet vor großen Aufgaben.

Die Auswahl von ÖFB-Teamchef Markus Hackl trifft laut Auslosung bei der in Bulgarien stattfindenden UEFA Women's U17 EURO in Gruppe B auf Deutschland, England und die Niederlande. Die Gruppenphase geht von 5. bis 11. Mai in Szene.

apa