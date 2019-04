Korb für den FC Bayern: Havertz erhält Wechsel-Veto

Geht der FC Bayern leer aus? Bayer Leverkusen erlässt Wechselverbot für Kai Havertz

Bei Bayer Leverkusen meisterte Kai Havertz den Sprung vom Nachwuchs zu den Profis und entwickelte sich zum Leistungsträger und Nationalspieler. Kein Wunder, dass der FC Bayern München großes Interesse am 19-jährigen Mittelfeldspieler haben soll. Dieser darf die Werkself allerdings nicht verlassen.

"Kai Havertz bleibt definitiv auch über den Sommer hinaus - egal, ob wir international spielen oder nicht", zitiert die "Bild" Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler.

Havertz dessen Vertrag bei der Werkself erst im Sommer 2022 ausläuft, klang unlängst noch deutlich weniger definitiv. "Was die Zukunft bringt, darüber mache ich mir keine Gedanken. Meine Konzentration gilt dem Hier und Jetzt. Mit meinem Vertrag beschäftige ich mich erst zu Saisonende. Im Sommer weiß man mehr", so der Youngster in einem Interview beim TV-Sender "Eurosport".

In jüngerer Vergangenheit wurde Havertz vermehrt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Havertz soll allerdings auch bei anderen europäischen Top-Vereinen auf der Wunschliste stehen. Für den Jung-Nationalspielers steht eine Ablösesumme in Höhe von rund 100 Millionen Euro im Raum.

In der laufenden Saison brilliert der gebürtige Aachener mit 20 Torbeteiligungen (13 Tore, sieben Vorlagen) in 35 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen.

Völlers Veto schließt zwar einen Abschied im Sommer aus, befeuert jedoch ein Szenario, das zuletzt die "Sport Bild" entwarf. Demnach könnte Havertz noch ein Jahr in Leverkusen spielen und zur Spielzeit 2020/2021 zum FC Bayern wechseln.