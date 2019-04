Matthäus nennt das "einzig Positive" an der BVB-Pleite

War mit der Leistung des BVB nicht zufrieden: Lothar Matthäus

Nachdem sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Wochenende im Topspiel beim FC Bayern München gleich fünf schallende Ohrfeigen eingefangen hat, hat sich nun TV-Experte Lothar Matthäus zu Wort gemeldet und dem BVB ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt.

"Ich weiß gar nicht, wo ich bei der Kritik für Schwarz-Gelb anfangen soll. Es hat einfach an allem gefehlt", resümierte der 58-Jährige in seiner Kolumne bei "Sky". Der beste Beleg für seine These sei, dass Mats Hummels in den ersten 20 Minuten bei Standards vier Mal frei zum Kopfball kam. Das zeige deutlich: "Die einen wollten es unbedingt, und die anderen waren weder körperlich noch geistig auf dem Platz", so Matthäus.

"Das einzig Positive aus Sicht der Borussia war, dass sie bereits kurz nach dem Spiel sehr selbstkritisch waren und keine Schönrednerei betrieben haben", fand der Rekordnationalspieler des DFB einen Ansatzpunkt für Verbesserungen. Favre habe erkannt, "dass er mit seiner Aufstellung daneben lag. Im Nachhinein würde er wohl Götze spielen lassen, Dahoud nicht zentral offensiv aufstellen, Piszczek nach langer Verletzungspause nicht gegen den schnellen Coman bringen."

Der BVB müsse jetzt "seine Hausaufgaben besser erledigen als am Samstagabend". Dass die Dortmunder nach der schweren Klatsche in ein Loch fallen, glaubt der TV-Experte jedoch nicht. Aber: "Sie müssen jetzt zurück zu alter Stärke und Lockerheit finden." Denn in München sei "von der ersten Minute an nichts von dem zu sehen, was den BVB in dieser Saison bisher so stark und attraktiv gemacht hat".

Matthäus lobt Bayerns Trainer Kovac

Beim FC Bayern hingegen sieht Matthäus jede Menge Gewinner. Allen voran Niko Kovac. "22 Tore in den letzten vier Heimspielen sind beeindruckend. Und die Art und Weise, wie Bayern Dortmund an die Wand gespielt hat und welche Aufstellung er gewählt hat, zeigen, dass er trotz der schwierigen Umstände in dieser Saison ein hervorragender Trainer ist", lobte der 58-Jährige.

"Wenn die Bayern auch nur annähernd so spielen wie am Samstag, und an dieser großartigen Vorstellung müssen sie sich jetzt messen lassen, bleiben sie ganz oben", ist sich der ehemalige Bayern-Profi sicher.