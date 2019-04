Lille bestätigt Pépé-Abschied - Weg für Bayern frei?

Nicolas Pépé wird Lille im Sommer verlassen

OSC Lille hat sich in der Ligue 1 hinter PSG zur absoluten Spitzenmannschaft gemausert. Das liegt auch an den 28 direkten Torbeteiligungen von Nicolas Pépé in dieser Saison. Dessen Abschied im Sommer steht nun jedoch fest. Beim FC Bayern wird man diese Nachricht mit großem Interesse verfolgen.

Gerard Lopez, Präsident des aktuellen Tabellenzweiten in Frankreich, bestätigte gegenüber dem Sender "Téléfoot", dass der Ivorer in der neuen Spielzeit nicht mehr für den Klub aus dem Norden auflaufen wird. Pépés Abgang sei "sicher", der Stürmer befinde sich mittlerweile finanziell in Sphären, die "LOSC nicht mehr zahlen kann".

Wohin es den 23-Jährigen zieht, wisse Lopez allerdings nicht. "Er muss eine wichtige Entscheidung für seine Karriere treffen. Ich denke, er wird die Wahl haben." Ende Februar hatte Lille-Trainer Christophe Galtier bereits verraten, dass "ein großer Verein aus Deutschland" seine Fühler nach Pépé ausstrecken wolle, um die Arjen Robben und Franck Ribéry künftig zu ersetzen.

Téléfoot zufolge ist der FC Bayern jedoch nicht der einzige Interessent für den Flügelstürmer. Auch Frankreichs Spitzenverein PSG soll über eine Verpflichtung Pépés nachdenken. Darüber hinaus könnte sich ein Transfer in die englische Premier League anbahnen: Sollte der FC Chelsea im Sommer Superstar Eden Hazard an einen anderen Klub verlieren, könnte der Lille-Angreifer dem Bericht zufolge in dessen Fußstapfen treten.

Pépés Arbeitspapier bei LOSC läuft eigentlich noch bis 2022. Zuletzt berichtete "beIn Sports", dass bis zu 80 Millionen Euro Ablöse fällig werden, um den Stürmer unter Vertrag zu nehmen.