FC Bayern intensiviert Bemühungen um Ziyech

Hakim Ziyech wird Ajax Amsterdam wohl verlassen

Mit Ajax Amsterdam sorgt Hakim Ziyech europaweit für Furore. Längst soll der 26-Jährige bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel stehen - unter anderem bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Gerade der Rekordmeister soll jetzt in die Offensive gehen.

Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" bemühen sich die Münchner "besonders intensiv" um einen Transfer von Ziyech. Noch Anfang April hatte die spanische "Sport" geschrieben, dass der FC Bayern sogar schon Kontakt zu Ajax aufgenommen hat. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro.

Auch der BVB hat offenbar starkes Interesse am aufstrebenden Angreifer. Dem italienischen Portal "tuttomercatoweb" zufolge hat die Borussia bereits ein Angebot für Ziyech abgegeben.

Die beiden Bundesligisten sind im Werben um Ziyech jedoch nicht alleine. Englischen Berichten zufolge stehen auch Chelsea, Arsenal, Everton sowie Leicester City Schlange.

Ziyech, der in den Niederlanden geboren wurde, international allerdings die Schuhe für Marokko schnürt, verbrachte seine gesamte bisherige Karriere in der Eredivisie. Für den sc Heerenveen und Ajax bestritt er 191 Erstligaspiele. Dabei gelangen Ziyech 72 Tore. Der Vertrag des 26-Jährigen in Amsterdam endet im Sommer 2021.

Ziyech spielt seit 2016 für Ajax und überzeugt seither als technisch starker Kreativkopf mit Blick für den Nebenmann. Sein Arbeitsnachweis: Im Vorjahr wurde er in den Niederlanden zum "Spieler der Saison" gewählt.