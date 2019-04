Schlägt Bayern zu? Nübel-Berater heizt Gerüchte-Küche an

Alexander Nübel steht offenbar beim FC Bayern auf dem Zettel

Die Zukunft von Alexander Nübel beim FC Schalke 04 ist nach wie vor ungewiss. Erst am Dienstag hatte die "Bild" berichtet, dass der Keeper einen Abgang aus Gelsenkirchen erwägt. Nübels Berater Stefan Backs heizte die Spekulationen nun weiter an.

"Alex hat das Recht, sich seine Gedanken zu machen. Bestehende Verträge sind nicht einseitig", sagte Nübes Berater gegenüber "Sport1" und ergänzte: "Sollte Schalke mit Alex - wie bei Neuer - eine große Ablösesumme generieren, hätte der Klub ein gutes Geschäft gemacht."

Gespräche über eine Vertragsverlängerung habe man in der Schalker Führungsriege noch nicht gesucht. "Schalke hatte monatelang Zeit, Gespräche zu führen und hat dies nicht getan. Was das gute Recht des Klubs ist", betonte Backs: "Jetzt ist für unsere Seite der falsche Zeitpunkt dafür. Was unser gutes Recht ist."

Ein weiterer Punkt in Nübels Gedankenspielen sei die unsichere Zukunft von Schalke. Noch kämpfen die Knappen um den Klassenerhalt. Außerdem steht noch nicht fest, wer in der nächsten Saison den Trainerposten in Gelsenkirchen übernimmt. "Schalke hat die eigene Zukunft noch nicht geklärt, was auch ein Aspekt ist", stellte Backs klar.

Sportvorstand Jochen Schneider bekräftigte jedoch zuletzt, dass Schalke Nübel unbedingt halten will. "Wir tun alles dafür, damit Alex langfristig bleibt. Er soll eines der neuen Gesichter auf Schalke werden", so der 48-Jährige zur "Bild".

Nübel als Neuer-Erbe zum FC Bayern?

Sollte sich Nübel gegen eine Verlängerung entscheiden, müsste Schalke den 22-Jährigen Keeper im Sommer abgeben, um noch eine Ablösesumme zu generieren. Heißer Anwärter ist wohl der FC Bayern.

Laut "Sport1" steht Nübel beim deutschen Rekordmeister auf dem Zettel. In München könnte Nübel in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten.