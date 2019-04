DFL verlegt letztes Frankfurt-Heimspiel gegen Mainz

Das letzte Frankfurter Heimspiel ist auf Sonntag verlegt worden

Die deutsche Fußballliga hat am Dienstag mit einer Tradition gebrochen und das letzte Heimspiel von Eintracht Frankfurt verlegt. Grund ist das Europacup-Spiel der Hessen wenige Tage vorher.

Statt wie ursprünglich am Samstag, 11. Mai, findet das letzte Bundesliga-Heimspiel von Eintracht Frankfurt am 33. Spieltag gegen den FSV Mainz am Sonntag statt. Neue Anstoßzeit ist um 18 Uhr. Diese Entscheidung gab die DFL am Dienstag offiziell bekannt.

"Wie bereits am 19. März angekündigt, erfolgt die neue Terminierung, um Eintracht Frankfurt zwei Regenerationstage zwischen dem Auswärtsspiel in der Europa League beim FC Chelsea (9. Mai) und dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 zu ermöglichen", begründete die Fußballliga ihren Entschluss.

Diese Handhabe sei seit dem Jahr 2010 in den DFL-Statuten vorgesehen, heißt es weiter. In diesen Statuten steht: "Die beiden letzten Spieltage der Bundesliga und der 2. Bundesliga sind in jeder Spielklasse gleichzeitig anzusetzen. Bei Teilnahme eines Clubs an einem internationalen Wettbewerb kann von dieser Regelung abgewichen werden."

Eberl schlägt Spieltags-Revolution vor

Dass mit Eintracht Frankfurt jetzt ausgerechnet ein Verein betroffen ist, der in der Liga noch um wichtige Punkte und den Einzug in den Europapokal kämpft, könnte allerdings noch zu Problemen führen. Ob sich ein Liga-Konkurrent der SGE gegen den Entschluss wehrt, ist allerdings noch nicht sicher.

Borussia Mönchengladbach hat mit der Verlegung der Partie zumindest keine Probleme. "Natürlich wäre das nicht günstig, aber es ist absolut nachvollziehbar – Frankfurt kann nicht Donnerstagabend und dann schon wieder Samstag um 15:30 Uhr spielen, das würde ich auch nicht wollen", sagte Fohlen-Manager Max Eberl gegenüber der "Bild".

"Vielleicht sollte man deshalb, um solch einen Fall in Zukunft zu vermeiden, mittelfristig überlegen, ob die letzten beiden Spieltage nicht komplett am Sonntag gespielt werden sollten", ergänzte Eberl.