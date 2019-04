Jatta immer begehrter: Sogar Werder an HSV-Star dran?

Bakery Jatta hat beim HSV noch einen langfristigen Vertrag

Mit seinem spektakulären Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für den Hamburger SV im Pokalduell gegen RB Leipzig (Endstand 1:2) bestimmte Bakery Jatta in den letzten Tagen die Schlagzeilen in der Hansestadt.

Der Gambier befindet sich insgesamt in einem Leistungshoch, hat sich im Laufe der Saison einen Stammplatz beim HSV erkämpft. Auch in der 2. Bundesliga traf Jatta in diesem Frühling bereits zweimal und sorgt mit seinen Dribblings und Tempoläufen immer wieder für Gefahr.

Kein Wunder also, dass der 20-Jährige Begehrlichkeiten bei anderen Klubs weckt. Die "Hamburger Morgenpost" spekulierte jüngst darüber, dass Jatta den Klub verlassen könnte, sollte der HSV den angepeilten direkten Wiederaufstieg ins Fußball-Oberhaus tatsächlich noch verspielen.

Dann könnte sogar Hamburgs Erzrivale Werder Bremen auf den Plan gerufen werden. Nach Informationen der Zeitung hat sich Werder im Winter bereits mit einer Verpflichtung des Außenstürmers beschäftigt. Als einer von insgesamt drei Bundesligisten sollen die Bremer in der Transferperiode im Januar darüber nachgedacht haben, Jatta vom HSV loszueisen.

HSV-Boss Becker stellt klar: "Wir planen mit ihm"

Die Hamburger konnten den Youngster im Winter aber erfolgreich von einem weiteren Verbleib an der Elbe überzeugen und handelten einen langfristigen Vertrag bis 2024 aus. Sportvorstand Ralf Becker gibt sich in Bezug auf die Personalie Jatta daher auch betont gelassen: "Wir haben den Vertrag mit Baka [Jatta, Anm. d. Red.] nicht verlängert, um ihn zu verkaufen“, so Becker zur "MOPO".

"Wir planen mit ihm. Er ist jung und steckt mitten in der Entwicklung. Dass er von Bundesligisten beobachtet wird, ist uns bewusst. Das gilt aber auch für andere unserer Spieler. Und das machen wir umgekehrt ja auch", stellte der Sportvorstand des einstigen Bundesliga-Dinos klar.

Gelingt dem derzeitigen Tabellenzweiten der 2. Liga die angepeilte Rückkehr in Liga 1, dürften sich die Gerüchte um Jatta schnell zerschlagen. Im Falle des Nicht-Aufstiegs des HSV, der seit fünf Spieltagen nicht mehr gewonnen hat, scheint aber nichts ausgeschlossen.