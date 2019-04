Zorc spricht Machtwort: Sancho bleibt beim BVB

Jadon Sancho spielt auch in der kommenden Saison beim BVB

Halb Europa soll hinter ihm her sein, doch die Dortmunder Borussia bleibt hart: Sportdirektor Michael Zorc geht fest von einem Verbleib des umworbenen Jadon Sancho beim BVB aus und hat einen Abschied des Engländers im Sommer 2019 ausgeschlossen.

"Er wird nächstes Jahr weiter bei Borussia Dortmund spielen", sagte Zorc dem Pay-TV-Sender "Sky" vor dem Revierderby der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04.

"Nein, bei uns ist nichts eingetroffen", sagte Zorc zu den vermeintlichen Angeboten, die von anderen Klubs angeblich abgegeben worden sind: "Wir erwarten auch nichts und wollen auch nicht, weil wir weiter mit ihm planen. Es kann sich jeder sparen, irgendwelche Avancen zu machen."

Der 19 Jahre alte Engländer spielt seit Wochen in überragender Form und gilt als eines der größten Talente weltweit. Zuletzt war auch über ein angebliches Interesse von Real Madrid an Sancho berichtet worden. Auch Manchester United und zahlreiche andere englische Klubs waren mit Sancho in Verbindung gebracht worden.