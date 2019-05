Werner zum FC Bayern? Gespräche liegen auf Eis

Timo Werner steht in Leipzig noch bis 2020 unter Vertrag

Zweimal trifft der FC Bayern München in dieser Saison noch in entscheidenden Spielen auf RB Leipzig. Am 33. Spieltag geht es auswärts bei den Roten Bullen in die vorletzte Runde im Fernduell mit Borussia Dortmund um die Deutsche Meisterschaft, eine Woche später zählt's im DFB-Pokalfinale in Berlin.

Erst nach diesen Duellen sollen konkrete Verhandlungen über einen Wechsel von Timo Werner zum Rekordmeister aufgenommen werden. Wie der "kicker" berichtete, sind die Gespräche in der Causa Werner zwischen den beiden mit Abstand besten Mannschaften der Bundesliga-Rückrunde vorerst auf Eis gelegt.

Timo Werner gilt schon länger als mögliches Transferziel der Münchner, die sich zur kommenden Saison in der Offensive unbedingt noch verstärken müssen.

Die bisherigen Neuzugänge Benjamin Pavard und Lucas Hernández sind Abwehrspieler, die gealterte Flügelzange Arjen Robben und Franck Ribéry spielt in den Planungen für die Saison 2019/2020 keine Rolle mehr. Umso logischer wäre eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers, der sowohl die Mittelstürmerposition als auch den offensiven Flügel bekleiden kann.

Vertragsverhandlungen mit seinem derzeitigen Arbeitgeber RB Leipzig konnten bisher nicht zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden. Werners Arbeitspapier bei den Roten Bullen läuft nur noch bis 2020.

Leipzigs Sportdirektor und momentaner Cheftrainer Ralf Rangnick hatte ebenfalls schon angekündigt, die entscheidenden Gespräche erst nach Saisonende führen zu wollen. "Für all diese Gespräche ist wieder Zeit, wenn die Saison vorbei ist", hieß es bereits vor einigen Wochen.