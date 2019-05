Kampf um Königsklasse: Eintracht will Bayer abhängen

Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen duellieren sich um die Königsklasse

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will im Kampf um den letzten zu vergebenden Champions-League-Platz den Liga-Rivalen Bayer Leverkusen am Sonntag (18:00 Uhr) entscheidend abhängen.

"Es ist eines der wichtigsten Spiele dieser Saison", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter vor der Partie und betonte: "Wir treffen auf einen unmittelbaren Konkurrenten und wollen unbedingt gewinnen."

Bedenken, dass das Halbfinal-Hinspiel der Europa League drei Tage zuvor gegen den FC Chelsea (1:1) zu viel Kraft gekostet hat, hegt der Österreicher nicht. Im Gegenteil: "Wer gegen Chelsea so mithalten kann, kann auch gegen Bayer eine gute Figur machen."

Allerdings lief es zuletzt für die hessischen Fußball-Überflieger in der Bundesliga mit drei sieglosen Spielen nicht optimal. Dagegen gewannen die Leverkusener die vergangenen drei Partien und kamen bis auf drei Zähler an den DFB-Pokalsieger heran. Der letzte Sieg des Tabellenvierten in Leverkusen liegt weit zurück: Am 15. Dezember 2013 gab es ein 1:0 für die Eintracht.

"Wir wollen diese Saison vergolden und Geschichte schreiben", sagte Hütter. Ein Sieg gegen Bayer wäre dafür besonders wichtig, weil die Eintracht eine Woche später das Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 bestreiten wird und zum Saisonabschluss noch zum FC Bayern München muss.

"Wir wollen unserem Ziel näher kommen", betonte Hütter und fügte hinzu: "Bayer ist unter Zugzwang." Dies sieht sein Kollege Peter Bosz nicht so. Für ihn sei das "kein Endspiel."