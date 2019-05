Bürki klammert sich an Titel-Strohhalm

BVB-Keeper Roman Bürki gibt sich kämpferisch

Mit einem individuellen Patzer ebnete Roman Bürki dem SV Werder Bremen den Weg für ein Comeback gegen Borussia Dortmund. Die Norddeutschen lagen 0:2 zurück, erkämpften sich in der Schlussphase noch einen Zähler und beendeten wohl auch die letzten Meisterträume des BVB.

"Natürlich bin ich enttäuscht und habe mich geärgert. Entweder versuche ich, den Ball festzuhalten oder ihn wegzulenken", kommentierte BVB-Keeper Bürki seinen folgenschweren Fehler gegenüber dem "kicker".

Der 28-jährige Rückhalt der Borussen ließ einen nicht unbedingt platzierten Schuss des Bremers Kevin Möhwald in der 70. Minute durch die Hosenträger flutschen. Der BVB verlor im Anschluss jegliche Kontrolle über das Spiel.

"Ich kann mir das nicht erklären", gab sich Bürki bereits im direkten Anschluss an die Partie ratlos, "normalerweise passiert mir so etwas nicht." Von seinen Mitspielern gab es hingegen Rückendeckung. "Wenn du als Torwart einen Fehler machst, ist es schwer", stellte Thomas Delaney heraus und gab zu: "Ich habe drei oder vier Fehler gemacht, doch keiner führte zu einem Gegentor."

Warum soll der FC Bayern "nicht noch zweimal ausrutschen?"

Den Wind aus den Segeln einer bislang sehr guten Spielzeit soll dass Missgeschick Bürki allerdings nicht nehmen. "Ich habe bisher eine gute Saison gespielt. Darauf muss ich weiter vertrauen und nicht den Kopf hängen lassen."

Nach dem Remis in Bremen liegt der BVB in der Tabelle vier Punkte hinter dem FC Bayern, ein Abstand, den sich der deutsche Rekordmeister bei nur zwei ausstehenden Partien kaum noch nehmen lassen dürfte. Bürki hegt allerdings durchaus noch zarte Hoffnung: "Im Fußball gab es schon so oft unerwartete Wendungen. Warum sollen die Bayern nicht noch zweimal ausrutschen?"