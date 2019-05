Klimowicz vor Wechsel zum VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart ist wohl an der Verpflichtung von Mateo Klimowicz interessiert

Der Name Diego Klimowicz dürfte vor allem den Fans von Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und VfL Bochum noch immer bestens bekannt sein. Nun könnte der Sohn des heute 44-Jährigen in die Fußball-Bundesliga wechseln - zum VfB Stuttgart.

Das berichten "kicker" und "Bild" und berufen sich dabei auf argentinische Medien. So soll der Transfer von Mateo Klimowicz zu den Schwaben noch in dieser Woche finalisiert werden. Der 18 Jahre alte Angreifer steht bei seinem Heimatverein Instituto de Córdoba in der zweiten argentinischen Liga unter Vertrag. Dort hatte Vater Diego 2011 seine Karriere ausklingen lassen.

Für Mateo Klimowicz müsste der VfB dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Euro zahlen. Zusätzliche 400.000 Euro könnten in Rechnung gestellt werden, sollte der Youngster 20 Einsätze bei den Profis absolviert haben. Darüber hinaus soll sich Instituto de Córdoba eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn oder 20 Prozent zusichern lassen.

Für den jungen Argentinier, der vor allem im offensivem Mittelfeld zum Zug kommt, wäre der Wechsel nach Stuttgart indes auch eine Rückkehr nach Deutschland. Schließlich kickte er, während sein Vater zwischen 2007 und 2009 für den BVB auflief (45 Spiele für Dortmund, elf Tore), in der Jugend der Borussia.

Nach Emiliano Insúa, Santiago Ascacíbar und Nicolás González wäre Mateo Klimowicz bereits der vierte Argentinier im Kader des VfB Stuttgart.