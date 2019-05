Pulisic vergießt Tränen - Schmelzer feiert Jubiläum

Christian Pulisic erzielte den Treffer zum 1:0 für den BVB

Im letzten Heimspiel der Saison wurden neben dem knappen 3:2-Sieg bei Borussia Dortmund gleich zwei Spieler vor der Südtribüne gefeiert: Marcel Schmelzer freute sich über ein Jubiläum, für Christian Pulisic war es ein Abschied.

Der US-Amerikaner, der per Kopf das 1:0 für den BVB erzielte, spielte zum letzten Mal im schwarz-gelben Trikot vor den heimischen Anhängern. Vor der Partie zeigte sich Pulisic sichtlich bewegt und vergoß beim Warmlaufen erste Abschiedstränen.

"Es war ein perfekter Tag für mich. Vor dem Spiel war es nicht so leicht, aber ich bin froh, dass alles so gelaufen ist. Hier ist das schönste Stadion der Welt. Ich werde die Fans sehr vermissen", so ein gelöster Pulisic nach der Partie.

Der Offensivspieler kam 2015 in die U17 der Westfalen und schaffte schon wenig später den Sprung zu den Profis. Seither absolvierte er 126 Pfichtspiele für die Borussia (19 Tore) und gewann den DFB-Pokal in der Saison 2016/17.

Im Winter wurde Pulisic vom FC Chelsea verpflichtet, der ihn gleichzeitig bis zum Saisonende an den BVB verlieh. Im Gegenzug überwiesen die Blues 60 Millionen Euro an den Revierklub.

Linksverteidiger Marcel Schmelzer, der in der Schlussphase für Pulisic eingewechselt wurde, feierte derweil einen Meilenstein im Trikot der Borussia: Der Routinier absolvierte sein 250. Bundesliga-Spiel. Alle 250 machte Schmelzer für den BVB.